中央流行疫情指揮中心今天宣布，新增3新冠肺炎確診，皆為境外移入，將在今天下午2點半召開臨時記者會，由莊人祥發言人說明最新疫情。

昨天國內也新增一例境外移入確診，為30多歲台籍女性，在菲國染疫痊癒2個多月後返台，至9月18日隔離檢疫結束，但仍覺不安心，再度自費採檢，結果檢出弱陽性確診，疑似為復陽案例。

指揮中心統計，截至目前已有521例確診，分別為429例境外移入，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明。確診個案中7人死亡、485人解除隔離、29人住院隔離中。

(中時新聞網)