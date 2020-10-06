新增3例境外移入 指揮中心14：30說明 10:092020/10/06 中時新聞網 莊楚雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新增3例境外移入 指揮中心14：30說明 （圖為中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。圖／中央流行疫情指揮中心提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央流行疫情指揮中心今天宣布，新增3新冠肺炎確診，皆為境外移入，將在今天下午2點半召開臨時記者會，由莊人祥發言人說明最新疫情。 昨天國內也新增一例境外移入確診，為30多歲台籍女性，在菲國染疫痊癒2個多月後返台，至9月18日隔離檢疫結束，但仍覺不安心，再度自費採檢，結果檢出弱陽性確診，疑似為復陽案例。 指揮中心統計，截至目前已有521例確診，分別為429例境外移入，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明。確診個案中7人死亡、485人解除隔離、29人住院隔離中。 (中時新聞網) #境外移入 #指揮中心 #新冠肺炎 #新增3例 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 川普確診 7成美國人指他輕忽病毒 04:102020/10/06 國際大事 觀念平台－壽險業海外投資與貿易順差的觀察與分析 04:102020/10/06 專題周報 第一金投信：機器人投資價值再升級 04:102020/10/06 產業特刊 華春瑩期盼 美患者獲總統級治療 04:102020/10/06 兩岸要聞 砸5億元翻轉農業 冷鏈中心動土 04:102020/10/06 地方新聞 愚人節開陽性確診玩笑 網開一面 04:102020/10/06 社會新聞 資安疑慮未解 民間團體連署反對 04:102020/10/06 政治要聞 陸第3季經濟升溫 企業補庫存 04:102020/10/06 產業財經 港疫情反彈 5天6例感染源不明 04:102020/10/06 話題觀察 《店頭市場》兩檔權證今起預收券款 08:182020/10/06 財經 生活熱門新聞 肺已破壞掉！川普新冠炸彈未拆 醫曝明後天是關鍵 - 生活 3年內母子相繼得鼻癌咽 醫揭愛吃一食物害的 - 生活 陳時中說完漲健保就走 醫界怒了：刷新三觀 - 生活 被點名糖尿病兇手 吃這些食物罹癌率飆高10％ - 生活 昌鴻颱風增胖中 最高機率路線曝 國慶2地區有大雨 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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