國立台北科技大學榮譽教授彭光輝擔任中華民國都市計劃學會理事長4年期間,由於對台灣、韓國、越南、日本合辦的「亞太都市計劃國際研討會」(International Conference for Asian Pacific Planning Societies,ICAPPS)營運發展貢獻卓著,榮獲日本都市計劃學會2020年「國際交流獎」肯定,是該獎20年來第6位台灣獲獎者,也是台灣技職高等教育第一人。

此前5位台灣獲獎者,包括第8屆中華民國傑出建築師獲獎人蔡添璧;台灣建築學會前理事長張世典、黃世孟;台大建築與城鄉研究所教授陳亮全;台灣智慧城市發展協會理事長林建元等。

日本都市計劃學會特別指出,2012年於台灣主辦此會議期間,彭光輝以主持人身分邀請越南都市發展和規劃學會加入成為新成員,並建立了目前4個國家學術成員共同運作的體系,「沒有他的溝通協調,就沒有目前的專題研討會制度。」

彭光輝是英國曼徹斯特大學建築、規劃與景觀學院博士,美國南加大都市計劃碩士。他在北科大建築系系主任任期之中,1999年成立建築與都市設計研究所;更於中華民國都市計劃學會擔任4任8年的國際交流主任委員、2任4年的理事長期間,積極辦理國際研討會、都市設計工作坊、設計創意教育交流,參與日本東京大學的21世紀卓越研究(Center of Excellence for 21 st Century, COE)永續都市再生中心計畫、東京大學客座研究及日本學術會議(Science Council of Japan)演講等互動交流,積極促進國內學者學子參與國際學術活動。

彭光輝謙稱,這個獎是大家的,他只是代表台灣都市計劃界領獎。若沒有都市計劃學會會員支持、北科大同仁協助,無法成就這些國際的交流成果。

彭光輝認為,台灣外交面臨困境,主辦國際學術交流成為另類的務實外交。ICAPPS主要發起國為日本、韓國和台灣,2012年加入越南,近年參與的專家學者已擴大到全球十多國,成為國際學術界指標性的交流盛會,提供建築與都市規劃、土地開發利用、成長管理、永續發展等領域的專業互動。

