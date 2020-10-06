新冠肺炎疫情未歇，連美國總統川普都染疫，外界擔憂檢疫不夠普及，恐有更多漏網之魚，現在有科學家發展出一種類似驗孕試紙的平價檢測法，不用1小時就能知道結果，兩條藍線代表陽性，而且只要200元，可能成為全球第一個上市的新冠病毒檢測試紙，可望扭轉疫情。

目前新冠病毒診斷主要以「核酸檢測」為主，原理是分離患者呼吸道中的病毒核酸，利用PCR增加病毒核酸數量，再以可識別新冠病毒核酸的螢光探針偵測，整個過程約需花費二至四小時以上，且需由專業人員操作。

根據英國廣播公司BBC報導，印度科學家發明的檢測法「費魯達」（Feluda），採用基因編輯技術原理，從鼻腔深處採集黏液到試紙上，兩條藍線代表陽性，一條藍線則是陰性，靈敏度96%、特異度達98%，可排除過多的假陰性及偽陽性，而且1小時不到就能得知結果，更令人驚喜的是檢測只要花費6.75美元，約新台幣200元即可完成。

報導指出，印度監管單位已核可其進行商業用途，將由Tata集團負責生產，可能是全球第一個上市的新冠病毒試紙檢測試劑。哈佛大學全球健康研究所表示，最理想的檢測就是讓民眾在家裡就能做，美國和英國也有多家公司希望研發出便宜又能大量製造的試紙檢測，如果Feluda檢測法證明有效，將可望扭轉全球疫情。

(中時新聞網)