第31屆金曲獎頒獎典禮於上周六（3日）完美落幕，其中最佳新人獎由張惠妹的愛徒持修拿下，他一頭長髮，再加上水汪汪的大眼睛，不少人誤以為他是女兒身，尤其他上台發表得獎感言時，雖發言緊張卻又帶點無厘頭，但歌唱功力卻十分驚人，瞬間引發網友熱烈討論。不過，星座專家唐綺陽昨日於臉書分享一張兩人的「狀臉照」，讓網友都笑了。

唐綺陽於臉書發文表示狀臉持修，崩潰喊我沒生小孩。（圖／翻攝自唐綺陽臉書）

金曲獎因疫情關係，當晚出席盛會者皆需全程佩戴口罩，而主辦單位也因應防疫，邀請與會嘉賓一同拍攝戴口罩形象照。有著國師名號的唐綺陽昨在臉書曬出自己與持修戴口罩的照片，只見兩人都戴著深色口罩，再加上同樣有著一頭烏黑長髮、齊瀏海，讓她驚呼「咦」、「我記得我沒有生小孩啊」，掀起不少笑點。

持修也親自回覆國師臉書，相當逗趣。（圖／翻攝自唐綺陽臉書）

對此，持修也在留言處親自回覆唐綺陽道「天蠍ㄉ眼神」，並附上可愛的顏文字符號，不少網友看了之後都表示，兩人真的超像的，並要持修認唐綺陽為乾姊姊，甚至還有網友認為「根本就是母女照」。

更有網友製作兩人9宮格表情包，讓人大笑傻傻分不清。（圖／翻攝自唐綺陽臉書）

除此之外，也有網友整理了唐綺陽及持修的9宮格表情包對比照，只見兩人不僅神情相似，更讓網友歪樓表示「確認過眼神」，不少人看了哭笑不得，直呼「希望兩人可以趕快合體」。

(中時新聞網)