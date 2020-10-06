前副總統、中研院院士陳建仁今天受邀至「2020全球NGO國際發展論壇」以「COVID-19對政府、企業與公民社會夥伴關係之影響」為題演講，會中對於台灣能夠防疫成功的關鍵，他指出，雖然我國有30萬名居家檢疫或居家隔離的民眾，但其中99.7％皆遵守規定，這些人是英雄讓大家可正常生活。

陳建仁指出，我國疾管署專家在去年發現中國大陸有非典型肺炎的情況，台灣立刻寄信給中國、WHO，並從1月7日起開始控管疫情，把專家送至武漢考察，但WHO並未正式回應僅表示「收到了」，而傳染病最重要的是在一開始把火苗撲滅，但並未做到而造成大規模爆發。

陳建仁提及，台灣抗疫成功要素包括謹慎行動、公開透明、疫情反應迅速沒有封城、普篩，透過細胞警訊宣布旅遊警示、邊境控管，也使用資通訊技術、大數據深入分析確診者的路徑，並篩檢有症狀的個案。

陳建仁說，從3月19日起所有入境的旅客都要填寫健康聲明書，如果下機時有症狀的旅客會被救護車載至醫院篩檢，未有症狀者也要由防疫計程車載至家中居家檢疫，至今已有30萬人遭居家隔離或居家檢疫，其中小於1000人因違反規範遭懲罰，其餘的人均遵守規定，「感謝這30萬人讓大家可以正常生活」。

陳建仁也說，我國政府也公布各種防疫措施，如室外保持1公尺社交距離、室內保持1.5公尺社交距離，「感謝2300萬名無名英雄遵循政府的規定」。

(中時 )