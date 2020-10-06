湖人總冠軍賽G3輸給熱火之後，這支一度無敵的球隊跌落凡間，終於讓比賽出現懸念。「一眉哥」安東尼戴維斯(Anthony Davis)前兩戰打出FMVP的氣勢，至少在G3他看起來仍是往年鵜鶘隊的戴維斯。以前在鵜鶘隊戴維斯打過兩年季後賽，最遠只走到第2輪。

此戰的詹姆斯(LeBron James)表現不佳，攻擊方面與首戰幾乎一樣，投16中9砍下25分，但有8次失誤，差點就「大四喜」了。由於中途比分差距不大，這些失誤可能很致命，加上戴維斯攻勢受阻只砍15分，5次失誤、4次個人犯規。

戴維斯說：「這影響很大，我太早拿到兩個(犯規)，回來之後又拿到第3個。這讓我攻防兩端都失去侵略性，而且(熱火)這些人不介意被衝撞。我必須變得更好，但這肯定害我無法發揮而造成隊友負擔。」

熱火放棄區域防守，改成重點包夾戴維斯，還成功製造他的進攻犯規。戴維斯承擔敗戰責任：「球隊依靠我的能量來開場，但我太早兩犯，讓大家提前接手比賽。」不過他也表示「我們還領先(2勝1負)，下一場就會沒事的。」

湖人總教練佛格(Frank Vogel)倒是覺得犯規麻煩不能做為輸球的理由，就算是戴維斯被綁住也不該輸。「這是我們本來就該克服的事，因為(犯規麻煩)原本就是比賽的一部分。」

(中時新聞網)