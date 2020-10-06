跨國投資銀行Cowen分析師桑卡爾(Krish Sankar)強調，蘋果公司(Apple)不是單純科技股，已經可以視為金融科技股，他們的數位支付領域被嚴重低估，這領域也將是蘋果下個10年核心業務，規模是數十億美元。

桑卡爾在蘋果個股分析報告強調，疫情期間Apple Card在北美市場使用率、普及率都大幅提高，蘋果數位支付今年營收將超過10億美元，20億美元大關也會在2022年衝破。他表示：「Apple Card和去年相比實現100%強勁成長，可能要將蘋果定位成金融科技領域的新興競爭者。」

蘋果在2014年跨入金流服務，推出現金線上支付與電子錢包Apple Pay，去年8月又與與投資銀行高盛(Goldman Sachs)聯手推出信用卡Apple Card。Apple Card目前仍只限北美使用，在iOS系統應用程式Wallet(錢包)可申請，除線上虛擬卡片會直接綁定到裝置，也會收到鈦金材質實體卡，發卡機構是萬事達(Mastercard)支付網路。

周一蘋果股價漲3.08%，收116.5美元，盤後小跌0.64%，報115.76美元。桑卡爾在報告中對蘋果維持優於大盤評價，目標股價133美元，略低於9月2日時全年最高點137.98美元。

(中時新聞網)