一名長期無業的56歲曾姓男子，因無力謀生長期寄居在叔叔家中期間，未料竟然覬覦4名未成年小堂妹的青春肉體，屢次趁著堂妹們洗澡時，爬上屋頂利用手機4名堂妹洗澡、上廁所的畫面，時間長達8個月，某次偷拍時終於被小堂妹發現而叫父親協助逮偷拍狼，未料竟是自己姪兒，叔叔一怒告上法院，曾男一審遭判7個月有期徒刑，得易科罰金21萬。

根據判決書記載，曾男從108 年5月起多次多次攀爬上房屋之屋頂，趁著4名未成年堂妹洗澡時，利用手機拍攝沐浴時之畫面，侵害堂妹等人之隱私，造成告訴人等人難以平復之心理及精神創傷，其犯罪時間長達8 月。

108年9月14日晚間9時許，曾男他從廁所上方的窗戶偷拍，結果被小堂妹發現，他趕緊跳下屋頂落跑，但小堂妹嚇得大叫，父親立刻衝上樓查看，當場將自己的侄兒活逮。

事後曾男的叔叔氣得向警方提告，即使是近親，但小堂妹們都表示不願意和解。法官念及被告犯後坦承犯行，並無前科，兼衡其國中畢業，未婚無子，無業，生活由其妹妹資助等一切情狀，判處7個月有期徒刑，諭知可易科罰金。

彰化地檢署認為曾男是受害者近親，卻為了一己私慾犯案，事後也沒有道歉，一審量刑過輕，因此提起上訴，但日前遭法官駁回，全案定讞。

(中時新聞網)