38歲的郭男與友人共8人，6日凌晨在台中市南屯區大墩四街麗都KTV門口，因酒後在比誰擁有的車子多、車子少而起口角；郭男竟藉酒意砸自己所有價值600多萬的賓士車(車型AMG3000cc)洩怒。經警方啟動快打警力24名到場後，未發現有不法事證，即盤查登記在場人身分資料後始斥令離開；隨後預留警力於周邊加強巡邏守望。

今天凌晨2時06分許，第四分局獲報在南屯區大墩四街麗都KTV，有郭男(38歲)與同包廂友人陳男(26歲)、蕭男(21歲)、陳女(24歲)、施男(40歲)、陳男(40歲)、張男(38歲)、林男(41歲)等8人，散場後在麗都KTV門口，因酒後在比誰擁有的車子多、車子少而起口角。

警方指出，郭男竟藉酒意砸自己所有價值不斐的賓士車(車型AMG3000cc)自小客車洩怒；過程中並未有聚眾鬥毆情事，原報案人誤為有打架情事乃屬誤會。經啟動快打警力24名到場後未發現有不法事證，即盤查登記在場人身分資料後始斥令離開。

第四分局強調，警方絕不容許公共場所及大型營業場所有公然聚眾鬥毆情事，快打警力將迅速到場排除依法究辦，呼籲酒後仍應保持應理性。

(中時 )