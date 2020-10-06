1.威剛(3260)：9月營收攀25個月高、年增逾5成，Q3創兩年高，激勵早盤股價漲逾5%，躍過季線。
2.台積電(2330)：三大法人持續買超，加上昨夜ADR大漲逾4%，推升早盤股價漲至442元，收復月線。
3.燁興(2007)：昨外資轉買超62張，激勵盤初股價急拉逾7.5%，攻克5日線。
4.大成鋼(2027)：昨獲外資、自營商聯手轉買超113張，今早交投升溫，股價漲逾3%。
5.官田鋼(2017)：外資連兩日買超，吸引多頭搶進，早盤挾量漲逾4%，摸到月線。
6.榮成(1909)：9月營收突破40億元、Q3營運虧轉盈，今早股價開高走高逾2.5%，飛過5日線。
7.鮮活果汁-KY(1256)：9月營收首破5億大關，單月、Q3齊創高，早盤輕鬆跨過300元大關。
8.毅嘉(2402)：9月營收6.38億元創今年新高，多方添動能，早盤放量攻漲停。
9.晶技(3042)：9月營收11.7億元，再創歷史新高，股價觸底發彈，近5%。
10.台虹(8039)：9月營收創25個月來新高，今年整體營運走出谷底，早盤跳回50元。
11.勤凱(4760)：9月營收為1.09億元創新高，後市正面看待，早盤跳上75元，漲幅超過5%。
12.儒鴻(1476)：疫防題材熱度增，買盤進場力拱股價回到月線，360元處震盪。
13.創意(3443)：9月營收創歷史次高，外資連2日買超，早盤帶量強漲逾4.5%。
14.矽力-KY(6415)：今年拚賺3股本，加上9月營收可期激勵，股價再飆漲停價、突破2000元大關，改寫3個月高價。
15.矽格(6257)：上月營收續創次高，Q3締造新猷，晨盤上揚逾2.5%。
16.義隆(2458)：營收噴發，寫三新高，早盤上漲逾2.5%。
17.一詮(2486)：上月營收年增逾3成，低價股馬力大，人氣爆棚，股價頻頻觸及12.5元漲停價。
18.元晶(6443)：太陽能題材暖洋洋，內資持續相挺，晨盤踏上漲停價，持平前波高點。
19.王品(2727)：攜手全聯，布局鍋物宅經濟商機，早盤上攻逾2.5%。
20.台橡(2103)：SBR、BR價揚助陣，H2獲利恢復成長表現，股價走揚逾3.5%。
21.南六(6504)：多頭追捧防疫股，早盤一度站上季線。
22.圓剛(2417)：遠距商機發酵，9月營收再創歷史新高，早盤一度漲近5%。
23.大亞(1609)：三大法人昨擴大買超4834張，早盤挾量漲逾2.5%。
24.上緯投控(3708)：9月營收年增96.91%，早盤漲逾9%，挑戰月線。
(時報資訊)
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