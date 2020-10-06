鑑於第四季面臨美國總統大選、新冠疫情、中美貿易戰等變數，市場動盪加遽，台新投信建議優先布局聚焦「提前買回策略」的全球高收債，因存續期間相對縮短，可大幅降低不確定風險及資產的波動度。

台新投信表示，目前全球高收益債當前利差536點，相較過去五年高收益債利差中位數465點，最低利差316點，仍有大幅的收斂空間，並且明顯高於全球投資級債券的利差，吸引力大增，後市有利可圖。

台新策略優選總回報高收益債券基金經理人尹晟龢表示，川普為尋求連任，積極作多貨幣政策，聯準會在全球央行年會上發布「平均通膨目標政策」，將允許通膨超過目標2%，為2012年以來首次通膨政策調整；同時調整充分就業的政策，表示低失業需搭配通膨上升，才會成為升息條件。這劃時代的政策改寫，暗示未來一段時間內將維持在零利率，正式開啟低利率時代大門，將刺激風險性資產上揚，有利全球高收益債長期表現。

尹晟龢指出，債券「提前買回條款」是債券發行人所擁有的一種選擇權，允許債券發行人在債券發行一段時間以後，按約定的買回價格在債券到期前部分或全部償還債務。「提前買回條款」對債券投資人及發行者雙方皆有利，對投資人而言，面對「提前買回」的風險需要被補償，因此，「提前買回」的債券常常訂定較高的買回價格(通常會高於面額)，或者其他附加補償的條款；對發行者而言，發行人可以透過「提前買回」調整資本結構準備上市、完成購併案或借新還舊取得更低的融資成本，形成債券良性循環。

(時報資訊)