為讓全台消費者都能體驗5G創新應用服務的魅力，中華電(2412)宣布，首創「VR-Share租賃服務」，也呼應時下最夯的共享經濟商機，提供全台消費者輕鬆享受VR震撼的沉浸式體驗，消費者只要到中華電指定5G體驗服務據點，選擇想要租賃及體驗的VR設備，包括獨家的XRSPACE MANOVA、HTC VIVE Focus，以及Pico G2 4K，租金7天350元，相當於每天只要50元，就可直接將VR設備帶回家。

中華電表示，現在申請VR-Share租賃服務，租賃期間再享中華電Hami VR精彩內容7日免費體驗，包含超震撼的太陽馬戲團360度全景表演秀、追逐韓流明星紛絲必看的音樂電視節目(The Show)，還有獨家打造的虛擬演唱會等4K VR影視。

另外，中華電表示，若想直接購買VR設備，中華電也提供多元的購機優惠，使用VR-Share服務後並完成問卷再享單購機折價2000元，即可以優惠價格帶走VR設備，亦可搭配中華電精采5G購機方案，月繳1399元、綁約30個月，獨家XRSPACE MANOVA只要1,990元、宏達電(2498)VIVE Focus及Pico G2 4K也能以990元的購機。

(時報資訊)