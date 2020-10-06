台北股匯齊揚，今早台北外匯經紀公司新台幣匯價以29元開盤，盤中一度站上28.71元，強勁升值3.1角，再創近9年來新高匯價。台股今早在金融股和電子股雙主軸帶動下，指數漲逾百點。

熱錢持續湧入，加上美元指數轉弱，美國總統川普戴口罩出院，重返白宮衝選情，美元避險需求降溫，今早新台幣兌美元盤中再度升破29元大關，加上韓元兌美元也升值，新台幣一度觸28.71元、強升了3.1角，進一步向28.5元「彭淮南防線」靠攏。

新台幣兌美元今天收盤能否站上「28字頭」，央行態度仍是最重要關鍵。針對新台幣匯價，央行總裁楊金龍在第3季理監事會上表示，由於觀察到外資進出頻繁且金額龐大，在這樣的前提下，央行當然會做調節動作，不過我們資本市場移動自由，外資進來也表示對我們股市的肯定及樂觀。

另外，對於有媒體指出由於台美關係良好加上中美貿易衝突，導致美國不太可能把台灣列為匯率操縱國，楊金龍表示，美國出匯率報告有其用意，4月份的延遲到現在都還沒提出，看來10月大概也不會提出。央行跟美國財政部溝通良好，再者，中美貿易衝突後，以及疫情影響，台灣出口好，且跟對美國貿易關係更為密切，美國需要我們的產品，導致我們對美出超增加，這對兩國來說都是好的。

(時報資訊)