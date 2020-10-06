工業電腦廠凌華（6166）宣布多接取邊緣運算（MEC）伺服器通過驗證、成為NVIDIA GPU Cloud-Ready（NGC-Ready）運算平台，成為首款通過驗證的電信應用開放式IT基礎建設（OTII）邊緣伺服器，能提供易於部署的AI人工智慧架構。

NGC-Ready驗證程序包括對組織內部、雲端和邊緣部署的各項應用進行廣泛測試，通過驗證代表能簡化AI人工智慧的導入複雜度、同時維持高準確度和效能，協助各產業客戶加速AI應用開發及部署，並應用在機器學習和深度學習上。

凌華表示，此次通過驗證的MEC伺服器MECS-7210，可協助客戶利用各種GPU加速軟體實現即時智慧決策，使客戶能輕鬆移轉工作流程運算環境，包括混合及跨雲端實作、在裸機伺服器或虛擬化環境上執行軟體，以及最大化GPU使用率及可攜性。

在搭載雙NVIDIA Tesla V100 Tensor Core GPU的系統配置中，凌華的MEC邊緣伺服器經過各項測試，已證實對GPU機器學習和深度學習，可提供高效且易於部署的AI架構，也代表使用客戶可直接從NVIDIA取得企業級支援，持續優化架構並獲取最新功能。

凌華網路和通訊事業中心總監葉建良表示，凌華MEC伺服器通過NCG-Ready驗證，可協助各產業加速邊緣AI應用部署及相關服務的上市時間，包括電信、智慧城市、零售、製造、自駕車、虛擬實境和醫療保健等。

葉建良指出，以電信產業為例，客戶可利用AI技術，推動5G網路開放架構到邊緣資料中心、私人網路和MEC等一系列應用，同時受惠NVIDIA持續精進的AI架構，以最佳效能、最大系統可用性及絕佳投資報酬率，來面對新商機與挑戰。

(時報資訊)