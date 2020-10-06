水利署發布枯旱預警。(翻攝自防災資訊服務網)

台灣的主要降雨資源集中在梅雨颱風季節，然而今年不但梅雨季短，至今也沒有半個颱風來台灣，水利署更發布了水情提醒及枯旱預警，秋冬用水恐陷入缺水危機，究竟未來幾天還有沒有颱風發展、接近台灣？氣象達人彭啟明表示，10月下旬將是關鍵。

彭啟明在臉書說道，菲律賓東方海面上未來一兩周有擾動發展成颱機會，10月的關注焦點就是這些擾動是否有機會在10月上旬與下旬兩個時機點，降下較多的雨，暫時填補過去幾個月顯著缺少的降雨，但目前來看第一個時機點已經落空，雙十連假的昌鴻颱風很大的機率會往日本。因此接下來的10月下旬就非常關鍵，是最後有擾動發展成颱風、接近台灣的機會。

彭啟明說，如果都落空，降雨不如預期，進入11月典型秋冬天時，東北風帶來的雨量再多也補不回夏季的降雨，對未來幾個月的水資源調度會有不少壓力，建議大家現在先開始省水、杜絕浪費，「每個人都省一點，一定可以有效果」。

氣象局長鄭明典也在臉書PO文，雖然他不擔心北部水情，因為東北季風總是會給翡翠帶來穩定的水源，雖然不會很多，但是也不無小補，「要關心的可能是中、南部」。

(中時新聞網)