數位身分證明年7月全面換發，內政部長徐國勇今天表示，會用最嚴格的態度和方式來保護個資，請大家不必擔心。
徐國勇指出，應該是這個月底，所有的機器都會安裝完畢，開始測試相關作業。
立法院會今天邀請行政院長蘇貞昌率相關部會首長列席報告「中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算案」編製經過並備質詢，徐國勇在立法院接受媒體聯訪，回答有關數位身分證換發事宜。
數位身分證原本10月要換發，但受武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響而延後。徐國勇表示，打算在明年1月開始試辦，明年7月全面發行。被問到數位身分證的資安風險，徐國勇說：「我們會用最嚴格的態度和最嚴格的方式來保護大家的個資，所以個資這部分請大家不必擔心。」
徐國勇說，外界對於個資的疑慮，「我們會一一說明，所以這個不會有問題」。
徐國勇指出，數位身分證的晶片是由台積電生產，台積電是台灣的驕傲，有人說是台灣的「護國神山」，「我們的晶片就是用台積電」，所以請大家放心。
(中央社)
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