解放軍運8反潛機。(取自國防部官網)

共機擾台

中秋假期期間，共機分別於1、3、4日擾台，總計派出3架運8反潛機進入我西南空域活動，空軍則派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離，並以防空飛彈追監。有網友則爆出「解放軍顯然積極準備的下一場衝突在南海」。對此，淡大戰略研究所副教授王高成則分析，「台海跟南海都有可能會是一個摩擦點...」。

據《維基百科》資料顯示，運8反潛機性能與美軍C-130十分相近，屬於四發渦槳運輸機。最新的一批運-8，裝備了數種電子系統用於電子對抗、電子偵察、海上巡邏、反潛，空中指揮，預警、航測等軍用和民用任務。

而臉書粉專「打臉名嘴」則指出，「最近中方的反潛機一直在圖上畫叉叉的位子進行偵查。原因到底是什麼？因為這個地方是中國機艦要來阻絕美軍進入南海也就是封鎖巴士海峽的戰術位置。」另外，解放軍頻頻在這個區域的巡邏演訓在在都瞄準了太平洋美國的海空軍，並不是台灣、解放軍顯然積極準備的下一場衝突在南海，但是台灣絕不能因此鬆懈守備。

對此，據《中天新聞》報導，淡大戰略研究所教授兼院長王高成指出，台海跟南海都有可能會是一個摩擦點，台海是比較單純的，因為涉及到台灣問題，而且它的正當性比較夠。

(中時新聞網)