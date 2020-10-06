台中市西屯區1名獨居男性日前不幸在家中往生，因該男子生前習慣撿拾資源回收物品，導致屋內外環境雜亂，「孤獨死」後多日才被發現，週遭不斷有垃圾臭味和屍臭味飄出，附近居民苦不堪言。市議員林祈烽得知消息，除協助家屬處理善後，也緊急協調環保局派員清理屋外的垃圾和消毒環境，還給居民一個乾淨的生活環境。

市議員林祈烽日前接獲鄰長李淑霞及幾位里民反映，指西屯區有1名獨居的男子，平時該男有撿拾資源回收物的習慣，所以家中常堆滿許多雜物，附近鄰居三不五時都會聞到飄出的臭味。沒想到該男子日前因故在家中往生，又因其獨居，鄰居只聞到垃圾味中雜夾有屍臭味，根本不知道他已亡故，後來是該男子的姐姐多日不見其蹤影，請警察前往查看，才發現男子已往生多日。

李淑霞指出，在警察處理後，周遭鄰居都希望市府能協助清理消毒男子遺留下來的垃圾物品和環境，經向市府反映，相關單位卻回說「沒辦法」，因室內物品屬私人財產，公權力無法直接介入清理；而該男子的姐姐也無力清理房屋內外的環境，所以她改向林祈烽議員求助，請議員幫忙協調處理。

林祈烽表示，該男子獨居、經濟狀況又不佳，在家中往生多日無人知曉，已是一件悲劇，他得知消息，除了協助、慰問家屬，也緊急聯絡環保局，希望能站在幫助鄰里居民、以及清潔周遭環境的立場，協助整理該處環境；環保局代理局長陳宏益獲報，立即派員清運屋外垃圾和消毒環境，還給附近居民一個沒有異味的生活空間。

林祈烽呼籲市府相關單位，因應環境變遷及高齡少子化的社會來臨，獨居人口有愈來愈多的趨勢，市府應多投注資源關心這些獨居人口，特別是獨居的老年人，避免死後多日才被發現的「孤獨死」憾事一再發生。

(中時 )