前高雄市長韓國瑜今年6月被罷免後，有一高雄淺綠工程師跳出來抱怨，表示自己過去多次投綠營，但是這次卻強烈後悔罷免韓國瑜，因為高雄沒有變更好。對此，國民黨台北市議員游淑慧揭曉上次去高雄看到的現況，感嘆比較是最殘酷的！可怕的不是發現真相，而是沒有面對現實的勇氣！

一位網友在論壇上發文表示，他有個高雄淺綠工程師朋友近來指出，懷念韓國瑜主政的日子了，他表示，他過去兩次市長投票都投給了陳其邁、罷免同意票、總統投蔡英文，但在這次韓國瑜主政與陳其邁主政的替換後發現，高雄新聞明顯減少，關注度降低，但是高雄明顯就是一個需要關注的城市，結果現在媒體很少會罵，跟過去韓市長時期的氛圍相當不同。

儘管如今高雄一切看起來歌舞昇平，卻阻礙了一個城市的進步，該工程師指出，就是因為如此，所以他對於當初罷免韓國瑜的這個決定相當後悔，高雄就此失去了一個可以持續進步的機會。

對此，游淑慧在臉書發文表示，比較是最殘酷的！可怕的不是發現真相，而是沒有面對現實的勇氣！過去兩年，在民進黨和附隨網軍的「捧場下」，「高雄」是全台灣的最熱門的議題。這份熱度，為韓國瑜和韓市府團隊帶來無可平復的攻擊、抹黑和傷害。然而也為高雄換來，全國的關注和中央的關愛。

游淑慧感嘆，民進黨為了搶回高雄，中央的資源和承諾，像不要錢似的流進高雄，讓其他縣市只能心酸乾瞪眼。我想這是韓國瑜滿身傷痕後，為高雄換來的價值。可是即便民進黨「現在」傾全力在討好高雄，似乎還是挽不回被前高雄市長陳菊耽誤13年的高雄市政。

游淑慧更表示，上週她到高雄去，經過菁華市區，路上人潮冷清、店面招租滿街……而中秋連假也沒有像過去兩年一樣，吸引到外縣市觀光客。這些街景，不是Google 街景，而是真是存在。如果這就是「We Care」口中的「光榮」，那我想這就他們真的就是「何不食肉糜」了。

游淑慧更舉例，以前有小和尚問師父：「世上有沒有後悔藥？」師父說「有」。「弄丟了心愛之物，錯過了對的那個人，再哭再後悔他們也回不來了」。「但遺憾完後，下次遇到值得珍惜的，就不要重蹈覆轍！」

(中時新聞網)