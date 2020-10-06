近期台股新股掛牌掀起競標、申購熱潮，昨（5）日汎德沒中籤的投資人別氣緩，下一檔軒郁國際採競標、申購兩種方式，明（7）日起申購抽籤起跑，申購價為96.9元，以今日興櫃早盤價152元計算，抽中一張現賺5.5萬。

軒郁5日競拍底價為80.08元，最低得標價為 123 元、最高 200 元，得標加權均價為125.3元，此次競拍共有2040 張，參與競拍的合格標單共有 3256筆。

另外，公開申購價訂為96.9 元、張數有757張，10月 7日至 12日辦理公開申購，10月 14 日公開抽籤，預計10月下旬掛牌上櫃。

軒郁國際旗下有「SEXYLOOK」西西露、「MIRAE」未來美、「Dr. May」美博士、「LUDEYA」露蒂雅等四大美妝品牌，以及「Simply」新普利、「M2」輕次方等二個機能保健食品品牌，未來將持續拓展東南亞市場的跨境電商業務。

軒郁國際108年及109年上半年度營收分別為10.31億元及5.87億元，營收穩定成長，每股稅後EPS分別為5.17元、4.10元，至今年上半年EPS已逼近去年全年8成左右。

(中時新聞網)