軸承廠瑞穎工業打入美國電商龍頭自動倉儲物流系統、快遞業供應體系，營運未受新冠肺炎疫情影響，反而獲益，加上今年開發新客戶及新產品，營運報喜。9月營收締造單月營收新高；第三季營收改寫單季新高；前三季營收創同期新高。今(6)日股價上漲5.5元而以200.5元開出，目前呈現大漲走勢。

瑞穎表示，瑞穎生產軸承主要應用在自動倉儲、汽車拉門及行李箱等產品。去年開發物流設備用的軸承新產品，布局歐洲、北美及南美、東南亞及中國大陸等市場客戶。瑞穎原本預期新產品需要5年才能收到成效，但今年3月美國爆發新冠肺炎疫情，各城市陸續封城，宅經濟發酵，美國電商平台、物流業，對自動倉儲設備需求增溫，帶動客戶對瑞穎軸承需求，今年營收未受疫情影響，反而持續攀升。

瑞穎9月營收攀升至1.94億元，年成長124.31％，創單月營收新高；第三季營收4.62億元，年增幅40.67％，改寫單季營收新高；前三季營收12.91億元，締造同期營收新高，年增14.61％。

(工商 )