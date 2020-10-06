貝萊德實物資產（BlackRock Real Assets）投資團隊宣布透過旗下管理的私募基金入股在台灣具領導地位之一的太陽能系統設計營造商-永鑫能源，目標是在未來3-5年內在台完成1GW的太陽能建置，並有望進軍其他市場。未來永鑫能源仍將以原名營運，並以永續經營為其目標。

本項投資是透過貝萊德實物資產投資團隊管理的私募基金進行，該基金於全球投資多項和氣候基礎建設相關的項目。入股永鑫能源的契機源自於2018年起開始的合作，雙方在台灣成功開發和建設了40多個太陽能案場。

永鑫能源360度的整合能力、專業且經驗豐富的團隊和該團隊至今所完成的太陽能案場開發、建置和維運能力成為此投資中最大的亮點。除此之外，台灣再生能源20年躉購機制的穩定度也是促成此投資的重要吸引力。往後，永鑫能源也將繼續管理現有的所有案場，並持續帶領台灣再生能源的發展。

根據經濟部的規劃，台灣現階段的目標是2025年再生能源設置達到27GW，以實現其氣候目標。太陽能成熟的技術在塑造台灣能源的未來上，發揮其關鍵作用，佔了未來再生能源目標的近八成，其餘兩成則為離岸風電、水力及沼氣等。

貝萊德再生能源投資團隊亞太區主管Keith Mangan表示，我們很高興能繼續與永鑫能源保持合作夥伴關係，在台灣進行第三項的再生能源投資。是次收購凸顯我們對亞太地區的投資承諾，亞太地區是全球氣候基礎建設成長最快的區域，台灣在這其中更是佔有領導的地位。

貝萊德再生能源投資團隊投資組合經理Ross Mackey表示，這項交易顯示了我們對永鑫能源堅定的信心，同時期望擴展合作能有助推進永鑫能源在台灣和亞太地區的發展。

貝萊德再生能源為貝萊德實物資產旗下的一支投資團隊，目前已成為一個管理規模達65億美元的全球投資平台，擴展亞太地區的投資更是當中的重要戰略部署。在過去的幾年中，貝萊德再生能源投資團隊代表其客戶投資了超過250項的太陽能和風力發電案場，其產生的綠能每年足以為一個如西班牙大小的國家供電。

永鑫能源共同創辦人湯孟翰和譚宇軒表示，這次和貝萊德達成的協議，讓我們對公司的願景和員工的未來感到非常興奮。和全球最大的資產管理公司之一的貝萊德合作，意味著我們可以有更多的資源並有機會成為一個全球的品牌，對於我們想打造一個值得信賴的太陽能企業及電業自由化的目標又更近了一步。

永鑫能源投資長Jerome Tan說，貝萊德的支持一直是永鑫能源在過去幾年成長的關鍵支柱，這項最新的投資為永鑫能源已開發的案場提供了確定性和競爭力的雄厚資本，同時也加速了我們往新的市場擴展的規劃。

(工商 )