免費肝炎肝癌篩檢活動6日起在岡山區統一超商起跑，岡山秀傳醫院院長趙昭欽（右二）、肝病防治學術基金會執行總監黃婉瓊（右三），岡山區長黃中中（左三）等人出席活動。（林瑞益攝）

由肝病防治學術基金會、高雄市衛生局、岡山醫院等所舉辦的「免費肝炎肝癌篩檢活動」，6日起在岡山6家統一超商門市舉行為期3天的肝病篩檢，吸引許多民眾到場參加。肝病防治學術基金會希望能達成篩檢2500名民眾的目標。

主辦單位表示，此次活動提供時間包括10月6日至8日，共3天計12場篩檢活動，首創跨時段的肝病篩檢，可為民眾提供更彈性的時間，歡迎30歲以上民眾到場篩檢B、C肝。

高雄市衛生局表示，堪稱國病的肝病，每年奪走數千條性命，全台C肝風險層級中，高雄市梓官區又是政府相當重視的區域，鄰近的各區民眾可把握這個難得的機會。

如果篩出有C肝陽性的個案，請大家不用慌張，今年健保已經擴大對C型肝炎民眾治療的給付範圍，只要血液篩檢出有C型肝炎病毒量，就可以至醫療院所胃腸肝膽科治療C肝，10幾萬的醫藥費由政府幫您買單，鼓勵民眾把C肝治好，請大家務必把握機會，找回彩色人生。

岡山秀傳醫院院長趙昭欽說，此活動有政府當民眾治療的後盾，希望透過地毯式篩檢，找出北高雄地區的高風險族群。

(中時 )