歐美鋼價走強，加上預期大陸十一長假後鋼價仍走穩上揚；中鋼(2002)將於雙十節連假過後開出的11月內銷盤價看漲，市場預期每噸有漲千元的空間，中鋼今早股價走揚，率鋼鐵股跟進台股上漲。

歐美鋼鐵市場持續升溫，且大陸十一長假後，正式進入傳統旺季，預期推升鋼價第四季續漲，漲勢有機會延續到明年首季。

隨著國際鋼價走揚，中鴻(2014)日前開出的10月內銷盤價，每公噸大漲1,000元，市場預期，中鋼11月熱軋每公噸可能上漲1,000元起跳，漲幅逾6%，擴大漲幅，也將挑戰連續第五個月漲價。

中鴻10月每噸大漲1000元，下游的燁輝(2023)也跟進調漲每噸1000元；鋼價第四季漲勢確立，加上傳統旺季需求可望同步加溫，有利鋼廠本業營運持續改善。

鋼鐵股除了鋼價調漲的利多，離岸風電概念股也持續受到市場資金青睞，受惠風電效應的鋼鐵指標股世紀鋼(9958)股價續強，新光鋼(2031)具備鋼價上漲可望受惠以及跨足離岸風電之效益顯現，早盤同步上漲，相對強勢。

新光鋼自第二季轉虧為盈後，隨著風電基樁工程加緊趕工，再加上台商回流、公共工程等訂單，讓新光鋼第三季營運明顯成長，第四季鋼市續旺，下半年營運可望比上半年明顯增長。

世紀鋼承建的離岸風電工程，訂單持續出貨，預估第三季營運還是會比第二季穩定成長，且第四季營運有機會再拚新高，股價今早開高走高，且仍在歷史高檔附近。

(時報資訊)