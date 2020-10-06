29歲的賴姓男子因涉及毒品案件被逮，檢方從搜索扣得的手機內，進一步發現大批兒少猥褻影片，經指揮警方深入追查偵辦，認定賴男涉嫌利用贈送網路遊戲點數的方式，引誘或脅迫10名年約9歲至13歲的兒童、少年拍攝猥褻行為的照片、影片。全案偵查終結後，依兒童及少年性剝削防制條例提起公訴。

檢方也呼籲，在網路虛擬世界已全然改變當今兒童及少年社交與生活方式時，全然禁絕並非阻止憾事發生的最佳方法，家長們應隨時關心家中孩子的行為，善誘孩子們正確使用網路，讓他們了解身體自主權的重要性，不要讓不法分子透過虛擬世界的身分掩護，戕害未成年人的身心靈，讓我們的下一代可以透過便利的網路正向發展社交生活，也可以透過網路探索更開闊的世界。

今年3月間，台南地檢署檢察官林慧美因偵辦賴男涉及毒品案件時，意外發現被告的手機內有大批兒少猥褻影片，經指揮台南市警三分局深入偵辦後，發現賴男於2017年11月12日受託替朋友照顧對方的6歲女兒，竟利用與女童獨處時，對女童猥褻行為並以手機拍攝，同年同月25日又再次拍攝女童裸露下體的猥褻影片。

2019年1月27日至2020年3月25日間，賴男又透過網路或手機遊戲「第五人格」結識兒童、少年後，陸續以通訊軟體LINE暱稱「小猪猪佩騎」、「老鼠♡大米」等進行聯繫，並以「6次視訊送紫皮、8次視訊送金皮、10次視訊送禮包」（金皮、紫皮等均為手機遊戲「第五人格」之點數商品）等為對價關係，或佯裝為年齡相近的女性，騙取兒少的信任後，誘使打玩該遊戲的兒童、少年，拍攝自己裸露胸部或下體的猥褻照片、影片，或要求兒童、少年與賴視訊，要求裸露胸部、下體或俗稱打手槍的猥褻行為。

賴男為免犯行暴露，還要求兒少們「進行視訊的事情不能讓別人知道」、「對話記錄要刪除」、「不能跟任何人說我們的事」、「要待在廁所進行視訊」等，一旦兒童、少年不願繼續或拒絕時，或先傳送不詳兒童的猥褻照片、影片供對方等觀看，再要求他們也要同樣拍攝猥褻照（影）片供觀看，或向他們表示「如果不拍的話就不送你點數」、「如果再不做這些動作的話，就不送金皮」、「如果再不做這些動作的話，就要把視訊影片傳給你爸媽看（或傳給同學看、傳出去）」、「要去國小找你」等言詞，引誘或脅迫10名兒童、少年拍攝猥褻行為的照片、影片，或持續以視訊進行猥褻行為。

檢方認定賴男涉及兒童及少年性剝削防制條例及刑法，全案偵查終結後，除依法提起公訴，6日也移送台南地方法院審理。

(中時 )