日立有限公司旗下數位基礎架構與解決方案子公司Hitachi Vantara ，發布最新版本的日立統合運算平台（Hitachi Unified Compute Platform，UCP）HC與日立UCP RS，為其超融合基礎架構（HCI）產品提供進階的新功能，協助客戶使用日立HCP Advisor快速進行配置，並為SAP HANA工作負載提供獲認證的支援。新版本搭載更高效能的英特爾Cascade Lake Xenon Refresh處理器，並提供更強大的生命週期管理功能，能在不影響作業的情況下進行升級。

Hitachi Vantara數位基礎架構總裁Bobby Soni表示，無庸置疑，新型冠狀病毒將對全人類的工作與生活方式造成長久的影響。對 IT 而言，這意味著需要透過聯合的協作方式，支援更廣大的行動與遠距工作者，和更重視基礎架構的彈性復原力與資安防護，以及加速推動數位轉型，Hitachi Vantara正迅速制定相關策略，以支援技術長及其團隊，透過我們的超融合基礎架構解決方案，幫助他們簡化數位基礎架構管理，及更快適應疫情造成的新現實環境。

日立最新的HCI解決方案結合了雲端基礎架構管理功能與互通性，讓客戶在傳統儲存架構、HCI驅動的混合雲與公有雲中能順暢轉移。最新版本也為混合雲提供更簡便且可擴充的運作基礎，讓需要更多資料中心資源的客戶，能迅速擴充其資料中心架構。

透過更強大的自動化與智慧化功能，客戶可以在多種使用案例中加速創新、提高生產力並降低總持有成本（TCO），例如混合雲、SAP HANA等關鍵業務應用程式、虛擬桌面基礎架構（VDI）與DevOps等。Hitachi Vantara的HCI組合，可藉由強化的0-2日管理功能執行更新作業，其中包括已升級的生命週期管理能力，可在不中斷運作下升級完整的 HCI 堆疊，包括IP和SAN網路交換器。藉由這些最新功能，客戶可以獲得統一的雲端管理能力：客戶可以自由建立雲端基礎架構，並在內部和公有雲之間順暢移動工作負載與資料。相較於以往的HCI管理工具，日立UCP Advisor能提升80％的配置速度，並降低管理複雜度。

可擴充的效能部份，新的HCI幫助IT部門獲得更高效能、擴充性與密度，及更快的擴充資料中心資源，以滿足關鍵業務應用的需求，並降低營運支出，達到更低的總持有成本。新HCI平台為HCI上的SAP HANA工作負載提供獲認證的支援，並採用英特爾Cascade Lake Refresh Xeon處理器，以提升工作負載整合的效能，同時避免爭奪資源的問題。日立HCI解決方案透過自動化與資料效率技術，可以協助客戶降低資本支出（CapEx）與營運支出（OpEx）。

更簡便的付費模式部份，Hitachi Vantara的EverFlex服務為UCP系列及Hitachi Vantara所有產品組合提供簡單、靈活且完整的取得選擇。透過依使用量付費的模式，讓IT支出與業務使用需求保持一致，並利用隨用隨付的方式減少20%1的成本支出。客戶也可以使用預先驗證與最佳化的組合和入門套件（包括遠距工作解決方案）加快進入生產環境。

幫助合作夥伴快速銷售的技巧部份，Hitachi Vantara HCI解決方案的年成長率高達100％。透過Hitachi Vantara的創新組合與預先驗證的參考架構，合作夥伴可以輕鬆銷售產品、快速提供報價，並迅速結案，不僅能創造最大的營收與利潤，還能避免部署問題。Hitachi Vantara也提供客製化服務，讓合作夥伴使用日立其他IT產品組合進行交叉銷售與向上銷售。

Seven System Vietnam JSC公司 IT經理Vo Nguyen表示，在評估過眾多超融合基礎架構解決方案後，我們決定使用日立的UCP HC，日立UCP HC是由單一廠商提供的全方位解決方案，並整合了VMware vSAN，滿足我們對效能與可用性的要求。讓我們能以經濟實惠的方式擴充業務，這也是它雀屏中選的原因之一。

Gigaom Research分析師Enrico Signoretti表示，超融合基礎架構已成為許多資料中心的主要選擇。它能將儲存、網路和運算資源虛擬化並合併成一個叢集，簡化管理作業，Hitachi Vantara的新HCI解決方案能切中痛點，提供合適的管理工具與整合功能，簡化初步部署，並改善次日運作。

VMware雲端平台業務部門行銷副總裁Lee Caswell表示，身為Hitachi Vantara的長期合作夥伴，我們協助客戶現代化其資料中心，例如提供更安全、可擴充且符合法規要求的數位工作環境基礎架構，以及高密度、高效能並支援SAP HANA等關鍵業務應用程式的超融合基礎架構，Hitachi Vantara的新超融合解決方案，提供可靠的生命週期管理功能與原則型的自動化功能，能在軟體定義資料中心中維持一致的管理體驗。

Hitachi Vantara企業基礎架構產品管理資深副總裁Dan McConnell表示，愈來愈多客戶想要超融合基礎架構的好處，但又不想多管理一個資料孤島或處理在不同運算層中移動資料的複雜性，例如，當客戶準備將資料從開發/測試環境移動至生產環境時，他們希望過程能夠順暢無阻。Hitachi Vantara的新HCI產品組合提供完全整合的解決方案，讓客戶可以輕鬆地在不同基礎架構中搬移資料，並視需要擴充儲存資源，在提高生產力的同時，並降低操作的複雜性。

(工商 )