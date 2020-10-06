李旻芳發現老公偷看大奶妹照片。（圖／翻攝自limanfong IG）

李旻芳逼老公跪電池。（圖／翻攝自limanfong IG）

33歲香港女星李旻芳是TVB旗下藝人，曾演出電視劇《愛·回家》、電影《分手100次》等，去年她和同是演員的黃耀英結婚，最近李旻芳在IG透露發現老公早起沒理她，反而狂滑手機收藏穿著性感的大奶妹照片，得到多數網友建議處罰「跪碎玻璃」，而她也聽取民意公開「刑場」，笑翻眾人。

李旻芳入行前本來是空姐，2013參加無綫電視藝員訓練班出道，2016年熊本地震，李旻芳被指派去當地採訪，進超市買日用品時，發現生活用品被搶購一空，一位災民經過便好心送上飯糰，沒想到此舉反讓李旻芳和製作單位被批評，後來李旻芳回香港後接連拍多部電視劇，聲名大噪，還因為性感身材被封「巨胸黨」。

2012年李旻芳在無綫電視藝員訓練班就結識黃耀英，去年兩人公開喜訊舉行婚禮，婚後夫妻倆常分享婚姻日常，昨李旻芳更大爆黃耀英「心靈出軌」，偷看大奶妹照片，求問網友如何處置，並給了「認真教」、「跪玻璃」兩個選項，結果多數網友都同意跪碎玻璃。

見此，李旻芳又發動態表示，因為家裡目前沒碎玻璃，只好先用小電池，便見黃耀英穿著短褲，捏著自己耳朵表情痛苦地跪在電池上，李旻芳打趣嗆說：「過半數要求跪玻璃，家裡沒有碎玻璃，用電池便宜你了，裝得這麼慘想要我原諒你咩。」

(中時新聞網)