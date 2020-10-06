高雄市長陳其邁出席議會定期大會開幕，趕在明日施政報告與質詢前，先在議場內與議員們逐一握手致意。（林宏聰攝）

高雄市長陳其邁出席議會定期大會開幕，今日還無須報告及備詢。（林宏聰攝）

高雄市議會6日正式開幕，市長陳其邁首度進議會，一早先「拜碼頭」，向各黨團及正、副議長請益，國民黨團先禮後兵，希望市府重視議員意見、呼應市民期待，民進黨團則重申堅守為民喉舌立場，「過去怎麼監督韓國瑜，未來就怎麼監督陳其邁！」

陳其邁6日上午抵達議會，在正式宣布第3屆第4次定期大會開幕前，率副市長史哲、林欽榮、羅達生依序拜會民進黨團、國民黨團、無黨聯盟、副議長陸淑美及議長曾麗燕。

民進黨團總召韓賜村、書記者林智鴻、幹事長陳致中等人在黨團辦公室接待，致詞時均強調會善盡議員職責，強力監督市政，扮演幫忙城市進展推動的角色；陳致中更指，民進黨團一項本於為市民監督立場，「過去怎麼監督國民黨籍的韓國瑜市長，未來就怎麼監督我們同黨籍的陳其邁市長！」

陳其邁隨後轉往國民黨團拜會，先展現善意，恭喜新任總召蔡武宏當選，蔡也回禮恭喜陳其邁當選市長，並強調議員提出的建議來自民間，希望市府重視配合，才能營造市民、議員、市府三贏局面，「不然你說要2年拚4年，我看你也『足拚耶』！」

議長曾麗燕宣布開幕時致詞表示，高雄歷經市長罷免、改選紛擾，現在終於穩定下來，目前最需要的是穩定進步的力量，市政工作有延續性，需要無縫接軌，期盼陳其邁率領的市府團隊在「市民優先、高雄第一」原則下，推動各項市政，不要受政黨立場影響，損及市民權益。

高市議會第3屆第4次定期大會會期共80天，主要任務為審查110年度地方總預算案，陳其邁將於7日、8日進行他補選上市長之後的首次施政報告與質詢，11月11日起為市政總質詢，預計12月23日閉幕。

(中時 )