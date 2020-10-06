國民黨革實院長羅智強近日因2018年參選議員的政治獻金，連日在臉書槓上監察院，今天親赴監察院，砲轟監察院長陳菊「放著（綠委）陳明文300萬不管，查羅智強306元」，開嗆陳菊「不辦老虎，只打在野黨異議者」，毫無超越黨派，只因他監督民進黨太用力，就要「殺羅儆猴」，未來「306」就是陳菊的東廠代號。

羅智強上午赴監察院抗議監察院不公，他說，監察院長陳菊上任宣示要超越黨派，創造公正、美好、公義的台灣，但至今不僅沒看到陳菊打任何一隻民進黨的大老虎，還將超越黨派的一把刀砍向他。

羅智強說，這把刀就是查察他在2018年參選議員，來自網友8千多筆的小額捐款中，監院從其中撈出4筆捐贈者的姓名與身分證不符，最低是306元，痛批陳菊「放著（綠委）陳明文300萬不管，查羅智強306元，這叫什麼超越黨派」。

羅智強列舉，陳菊的愛將丁允恭違反官箴；行政院長蘇貞昌違法不召開食安會議；農委會於科學人的廣告預算有無違法失當之處；原用烏紗帽捍衛食安的衛福部長陳時中，現在卻變成瘦肉精美豬的推銷員等行政違失，試問陳菊查或不查？

羅智強指出，陳菊過去是總統府私菸案與高雄氣爆案的責任主管，當上監察院長，擁有這麼大的武器，結果卻把其當成東廠使用，既然這麼有本事查他306元，那就比照辦理，也查察民進黨政治人物的行政違失。

羅智強判斷，因為他監督民進黨太用力，所以監察院對他雞蛋挑骨頭，要「殺羅儆猴」，警告對政府有意見的人，敢繼續監督批評政府的話，就讓你被「306」，未來「306」將是陳菊的東廠代號。

最後，羅智強對陳菊宣戰，預告從下周開始，五天針砭時事的政論野台，將有兩天常態性走上街頭開講，直接在街頭做民調、訪問、評論，學習民進黨前輩從街頭站起來。

(中時 )