基隆市長林右昌角逐2022台北市長動作頻頻，昨更指未來的台北市長應該是「超北市長」，要把基隆、新北、桃園拉在一起；對此新北市長侯友宜今受訪時則反駁，北北桃1000萬人口的中心點就在新北市，新北市介接起這3個城市，面積是台北市的八倍大，有山有海、資源豐沛，「更能帶動4個縣市往前走的力量」。

侯友宜表示，他當新北市長時就說過，北北基桃剛好是1000萬人口，跟國際競爭必須具有1000萬人口的能量，這北北桃1000萬人口的中心點剛好就在新北市，新北市介接起這三個城市，又串起這3個城市的平台，尤其新北市的面積是台北市的八倍大，有山有海、資源豐沛，更能帶動4個縣市的往前走的力量。

侯友宜也說，不管怎麼樣，新北、台北、基隆、桃園，一定要「共好」，只有共好才有共榮，不分彼此攜手合作往前走，北台灣團結會更有力量，帶動全台灣國際化具有國家競爭的高度，新北、台北、基隆、桃園一定要並肩作戰。

(中時 )