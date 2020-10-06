義隆(2458)9月營收登頂，月增加12.8%、年增加69.5%，主要是受惠疫情帶動下，居家辦公、遠距教學所引爆的NB需求，今股價反映營收告捷，強勢上漲約2.5%，最高衝上150元，逼近月線150.53元，展望第四季，在歐美疫情延燒下，全球NB市場依舊暢旺。

義隆9月營收17.2億元，月增加12.8%、年增加69.5%，單月營收衝上歷史新高，累計前9月營收105億元、年增加54.3%，亦創下歷史新高。

義隆第三季營收為47.07億元，達陣先前財測預估的46~48億元，也相較第二季的35.39億元，成長達33%，續創歷史新高，顯示出義隆第三季出貨動能依舊強勁，在新冠肺炎在歐美掀起第二波回馬槍下，NB需求強勁，尤其是用於教育的chromebook，帶動高毛利的touch screen產品線大幅成長，此外，目前市場對於全年筆電需求量將由原先1.4億台提升到約1.7億台。

展望第四季，由於疫情持續延燒，目前客戶端需求還是很熱，訂單能見度拉長至2個月，且該波需求更有機會延續到明年，法人也樂觀預估，義隆今年有機會挑戰賺進一個股本。

(時報資訊)