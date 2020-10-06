美國總統川普病情好轉，日韓股市拍手稱慶，台股三大期指也聯袂開高，10月台指期開盤上漲89點、為12618點，大盤開高95.81點、為12644.09點，盤中指數大漲逾百點，一度衝至12706.39點，站回月、季線，台積電(2330)、鴻海(2317)攜手走強，大立光(3008)小跌。分析師指出，台股今日盤中大漲逾百點，同步站回月、季線，電子股比重超過7成仍為盤面主流，台幣今日持續升值，在資金行情旺盛、政府作多、電子及傳產業進入旺季下，台股有機會維持多頭走勢，由於國慶長假在即，台股仍需補量助攻，否則仍暫難脫高檔整理格局。

盤面上，台積電挾著三大法人持續買超，加上昨夜ADR大漲逾4%，推升早盤股價漲至442元，收復月線；9月營收表現突出的個股表現出色，鮮活-KY(1256)9月、Q3營收聯袂刷新紀錄，早盤跨過300元大關；晶技(3042)9月營收再創歷史新高，股價大漲近5%；毅嘉(2402)9月營收為今年新高，早盤放量攻漲停；創意(3443)9月營收為歷史次高，外資連2日買超，早盤帶量強漲逾4.5%；能源股表現強勢，元晶(6443)強攻漲停板30.55元、茂迪(6244)漲幅8%以上、國碩(2406)也大漲7%以上。

在新台幣表方面，受到熱錢持續湧入，加上美元指數轉弱，今早新台幣兌美元盤中再度升破29元大關，加上韓元兌美元也升值，新台幣一度觸28.71元、強升了3.1角，進一步向28.5元「彭淮南防線」靠攏。

分析師指出，川普染疫從入院至出院治療僅三天，確診事件虛驚一場，市場表現也頗冷靜。中芯通訊確認遭美國封殺，無論就疫情發展，中美貿易戰的演變，皆有利台灣半導體產業拓展版圖，另外，戶外運動族群、遠距工作、汽車產業不妨留意觀察。

(時報資訊)