第3季面板需求強勁，出現價漲量增榮景，友達(2409)預計10月29日召開法說會，預料第3季將結束連續6季的虧損，友達及群創(3481)股價都出現修正後的反彈，盤中漲幅都達到3％。2021年大型運動賽事重新舉辦，且韓系面板廠年底退出LCD市場，供需持續轉佳，TV報價有望維持高檔水準，看好面板廠評價持續提升。

今年第3季受惠於居家辦公及遠距商機，帶動IT面板強勁需求，面板廠將部分產能由TV面板轉向IT面板。但全球TV品牌廠因庫存水位偏低，且TV面板採購量季增超過3成，也讓TV面板供需轉佳，TV面板第3季漲勢驚人，漲幅優於市場預期。

由於TV及IT面板供需吃緊，法人估計面板雙虎第3季營收季增都將超過1成，且報價上漲及稼動率提升，毛利率將大幅成長，外界都看好面板雙虎第3季盈虧轉盈。

展望第4季，韓廠第4季關閉G8.5及G7.5 LCD產線，TV面板供給將進一步縮減。隨著TV面板需求增溫，TV面板漲勢可延續至11月，第4季平均報價較第3季有機會呈現雙位數漲幅，面板廠獲利持續成長。

(時報資訊)