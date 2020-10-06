國際廢鋼原料價格小幅漲跌，鋼筋大廠豐興(2015)本周盤價全面開平盤，較上周止跌回穩。

回顧上周，豐興開平低盤，原料面的廢鋼收購價再跌300元，鋼筋產品價格也跟跌每公噸400元，型鋼則是平盤。

國際廢鋼原料價格於9月中旬起由漲轉跌，豐興前周已於周間變盤，9月24日起調降廢鋼盤價，每噸降300元，上周再跌300元，累計前兩周共降每公噸600元；鋼筋價格跟進降價，上周一(9月28日)調降400元，一改七月中旬以來的平高盤走勢。

隨著近期日本廢鋼報價止跌小漲，澳洲鐵礦砂轉漲，國際鋼鐵原料價格居高不下，支撐鋼價。

豐興本周盤價全面開平盤，廢鋼收購價維持每公噸7300元。鋼筋本周同步為平盤，鋼筋維持每噸1.53萬元。型鋼每公噸基價也同步維持2萬100元。

國際原料行情方面，日本H2廢鋼報價小漲每公噸2美元至282美元；美國貨櫃廢鋼報價下跌8美元至每公噸270美元。澳洲鐵礦砂由每公噸116.05美元上漲至123.15美元。

(時報資訊)