針對立法院行使監察委員人事同意權時，民進黨團逕行透過表決終止被提名人質詢審查程序，民眾黨、國民黨、時代力量黨團均認為未實質審查，逕自透過投票行使同意權違憲，民眾黨團已發起釋憲連署，目前已達到聲請釋憲門檻，預計本周四向司法院提出釋憲案。民眾黨立委張其祿強調，釋憲案是要表達程序上重大瑕疵，呼籲大法官莫忘初衷，嚴守司法中立，對憲政體制維護做出最好裁決。

張其祿表示，目前在國民黨協助連署下，已經跨越全體立委三分之一連署提案門檻，因時力也曾提出釋憲主張，因此力邀時力共同連署，現在仍在進行相關作業中，預計最快本周四向司法院遞交釋憲聲請書。

傳出時力也有意自行提出釋憲版本，張其祿透露，據悉，時力希望立法院自行聲請釋憲案，與民眾黨提出釋憲案的概念一致，皆認為審查程序有瑕疵，希望大法官重新檢視，即便最終時力未簽署釋憲書，理論上連署人數足夠，不影響釋憲案提出，會如期在本周送出。

張其祿強調，釋憲案是表達審查程序上有重大瑕疵，不論違憲、違法都有問題，此憲政惡例不能開，如果此例一開，未來只要國會多數，不需要經立法院審查就可以直接去做，這是憲政折損。

釋憲案是否受理取決於大法官認定，對此，張其祿呼籲大法官莫忘初衷，必須嚴守司法中立，對憲政體制維護做最好裁決，尤其是大法官是最後依道防線，希望行政及立法爭議，透過司法可以做正確裁示。

(中時 )