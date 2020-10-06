去年3月，一名張姓男子跟著綽號「虎哥」的王姓登山領隊，進行馬博拉斯橫斷8天縱走，攻頂秀姑巒山返程不幸墜崖300公尺身亡，家屬指控王男無視天氣惡劣，在裝備不足情況下執意帶隊攻頂，根本草菅人命。檢方也認定王男不專業、無責任感難辭其咎，依過失致死罪將他起訴，具體求刑2年。然王男卻說自己爬下深谷查看死者，連手都骨折了，自認「做得很完善了」，遭到起訴實在很無奈。

起訴書指出，被告綽號「虎哥」的王姓領隊，於去年3月份，不顧天候預報警告，硬帶團員只攜輕裝備，闖最危險、最難走的雪山山路，讓張姓隊友失足，墜落等同101高度的300公尺深淵當場死亡。

檢察官認為，王姓領隊帶領收費登山團，本應與隊員互為「危險共同體」，負責隊員之安危及監督安全裝備是否帶足之責，他身為領隊，難辭其咎，偵查終結，予以起訴。

張男家屬也指控，事發後王姓領隊絲毫沒有悔意，甚至還繼續帶登山團體，簡直是登山界的害群之馬。

沒想到雙方還在打官司，「虎哥」竟因去靈堂致意時，死者妻子情緒失控打他，虎哥反告張妻傷害，求償500多萬。

「虎哥」反駁家屬對他的指控，據東森新聞報導，他說山難當下自己爬下300公尺深谷確認死者狀態，連手都骨折了，「那種狀態，我在想業界沒有幾個領隊敢下去的啦」，認為自己「做得很完善了」，被起訴業務過失致死，實在是非常無奈。

而網路上對「虎哥」的評價也很兩極，有人說他是登山界老鼠屎，天氣不好還上山就是他的風格；對此「虎哥」也反駁，表示帶隊8年來，除了這件山難之外，沒有向救援隊請求過任何救援。

(中時新聞網)