北北基桃四市長合體 侯友宜：地理分工讓市民有感 11:002020/10/06 中時 許哲瑗 、 姜霏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北北基桃四市長合體 侯友宜：地理分工讓市民有感（姜霏攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市長柯文哲、新北市長侯友宜、基隆市長林右昌、桃園市長鄭文燦等今上午在桃園參加眷村文化開幕記者會，藍綠白跨黨派合體備受關注；侯友宜今受訪表示，今年眷村文化節大家講好在桃園舉辦，明年在台北市、後年再新北、接下來到基隆，大家輪流舉辦，「盼在地區治理上合作分工，為讓市民做出有感的成效。」 侯友宜說，大家輪流一起眷村文化節，帶動眷村文化，也帶大家回到往年的昔日光影，體驗眷村的趣味以及有趣的故事，讓大家一起分享當年眷村給我們滿滿的感動與快樂。 (中時 ) #眷村 #侯友宜 #北北基桃 #市長 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北北基桃四市長合體 侯友宜：地理分工讓市民有感 11:002020/10/06 政治 沈富雄列12大預言：拜登大勝、2024總統大位 4人爭逐 11:242020/10/05 政治 林志玲酬勞多2倍 逼宮侯佩岑仍搶輸代言內幕曝光 07:582020/10/06 娛樂 駁林右昌「超北市長」說 侯友宜：新北更能帶動4個縣市往前走 13:042020/10/06 政治 農田水利桃管處長 鄭撇清安插 04:102020/10/06 地方新聞 交通會報頻出錯 北市府坦承疏失已修正 04:102020/10/06 地方新聞 領取率僅6成 桃園夜市券挨酸4折券 04:102020/10/06 地方新聞 藍黨主席民調曝光 他曝3關鍵：江若有他支持穩了 22:442020/10/05 政治 國際智慧城市論壇登場 侯友宜：未來新北黃金10年快來投資 12:342020/10/06 政治 北市長選戰提前點燃 林右昌直搶柯文哲前發言人 20:442020/10/05 政治 政治熱門新聞 台海開戰美軍不會幫？專家爆：在國會親耳聽到 - 政治 想念韓國瑜！高雄淺綠工程師後悔罷免：高雄失去進步動力 - 政治 韓國瑜的下一步？扶龍王斷言：一定選「這職位」 籲民進黨快準備 - 政治 中秋後超慘畫面曝光 網：沒陸客後赤裸裸的台灣價值 - 政治 台灣不斷挑釁大陸來打 學者引「孫子兵法」示警民進黨 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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