台北市長柯文哲、新北市長侯友宜、基隆市長林右昌、桃園市長鄭文燦等今上午在桃園參加眷村文化開幕記者會，藍綠白跨黨派合體備受關注；侯友宜今受訪表示，今年眷村文化節大家講好在桃園舉辦，明年在台北市、後年再新北、接下來到基隆，大家輪流舉辦，「盼在地區治理上合作分工，為讓市民做出有感的成效。」

侯友宜說，大家輪流一起眷村文化節，帶動眷村文化，也帶大家回到往年的昔日光影，體驗眷村的趣味以及有趣的故事，讓大家一起分享當年眷村給我們滿滿的感動與快樂。

(中時 )