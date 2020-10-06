據中國國家衛健委最新公布，大陸周一（5日）新增確診病例12宗，均為境外輸入病例（廣東5宗，四川3宗，上海2宗，天津1宗，陝西1宗）；無新增死亡病例；無新增疑似病例。

中國大陸現有境外輸入確診病例213宗（其中重症病例1宗）；有疑似病例4宗。累計確診病例2933宗，累計治愈出院病例2720宗，無死亡病例。

截至周一24時，大陸有確診病例213宗（其中重症病例1宗），累計治癒出院病例80635宗，累計死亡病例4634宗，累計報告確診病例85482宗，有疑似病例4宗。累計追蹤到密切接觸者837392人，尚在醫學觀察的密切接觸者8721人。

此外，各地報告新增無症狀感染者31宗（均為境外輸入）；當日轉為確診病例1宗（為境外輸入）；當日解除醫學觀察24宗（均為境外輸入）；尚在醫學觀察無症狀感染者375宗（境外輸入373宗）。

(中時 )