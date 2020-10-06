港股走強 中芯國際反彈10％ 11:042020/10/06 工商 楊日興 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 港股恒生指數6日走強，開盤漲約100點，隨後更漲逾200點、漲幅突破1％，現漲169點、漲幅0.71％報23,937.32。因美國制裁此前股價急墜的中芯國際6日強勢反彈，早盤一度漲逾10％，現漲8.22％報18.7港元。 不僅中芯國際，大陸科技股6日股價普遍走強，小米現漲2.64％報21.35港元，美團漲3.50％報254.4港元，中興通訊港股現漲4.03％報18.6港元。 (工商 ) #現漲 #走強 #中芯國際 #港元 #漲逾 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 盤中零股交易系列報導十八－盤中零股交易漲跌幅10％ 04:102020/10/06 證券．權證 《商情》需求熱絡 BDI指數漲逾2.5％ 09:432020/10/06 財經 中籤率0.26％ 汎德永業 抽到現賺14萬元 04:102020/10/06 財經要聞 《美股掃瞄》美股消息面：川普將出院 紐約期油飆漲近6％ 08:522020/10/06 財經 《匯市》股匯齊揚！新台幣漲逾3角 再創9年新高 10:172020/10/06 財經 《國際金融》利多紛沓 歐股飆兩周新高 09:432020/10/06 財經 集邦：中芯恐遭非陸系客戶抽單 04:102020/10/06 財經要聞 台幣強升 飆逾９年新高 04:102020/10/06 財經要聞 《熱門族群》晶圓雙雄隨ADR走高 台積電登月 10:002020/10/06 財經 川普傳將出院美股彈 台股漲百點叩12,700點關卡 10:132020/10/06 財經 財經熱門新聞 遏止炒房 央行暗示隨時出招 - 財經要聞 - 工商時報 中鋼：改善問題中 不會拖延進度 - 財經要聞 - 工商時報 房價猛漲 央行可能年底打房 - 財經焦點 - 中國時報 熱錢瘋了！台幣早盤暴漲3角 衝破逾9年新高 - 財經 國產化卡關 興達風機現焊裂 沃旭傳砍單 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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