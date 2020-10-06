港股恒生指數6日走強，開盤漲約100點，隨後更漲逾200點、漲幅突破1％，現漲169點、漲幅0.71％報23,937.32。因美國制裁此前股價急墜的中芯國際6日強勢反彈，早盤一度漲逾10％，現漲8.22％報18.7港元。

不僅中芯國際，大陸科技股6日股價普遍走強，小米現漲2.64％報21.35港元，美團漲3.50％報254.4港元，中興通訊港股現漲4.03％報18.6港元。

(工商 )

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