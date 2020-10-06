廣達董事長林百里日前透露面板大缺貨，只好急電友達光電董事長彭双浪應急，而彭双浪6日出席2020台灣循環經濟週跨部會聯合記者會，他在接受堵訪時透露，目前確實整個面板產業供不應求，「最近客戶電話非常多」。

彭双浪出席台灣循環經濟週跨部會聯合記者會，他說，台灣是一個很容易面臨缺水的環境，所以水的利用很重要，如果沒有非常高度的利用，只要一缺水，就會造成生產停頓，「友達一滴水用到11次這麼多」，而友達有這麼高的回收率，累積了非常多的經驗，也因此成立了一家公司來做水處理服務，銷售知識，成為循環經濟產業化的一部分。

友達在液晶製程上全部回收，彭双浪指出，一方面是企業社會責任，因為高科技產業製造過程中是高耗能、高耗水，環境負擔比較重，而現在全球環保意識抬頭，消費者對於製造過程中的要求更嚴格，另一方便則是客戶對於環保、減碳的要求很高，如果想要永續經營、永續維持客戶關係，就必須要力行循環經濟。

(工商 )