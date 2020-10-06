藝人「寶媽(本名：王美華)」以曾寶儀星媽身分在圈內發展，另一個為人所熟知的身分，是港星曾志偉的前妻，18歲那年她嫁給19歲的曾志偉，兩人婚姻維持不到3年就離婚，彼此當不成夫妻卻反倒成了最好的朋友，而寶媽這10幾年來三度罹癌，她分享「生病人生」，曝光了開刀後，曾志偉的暖心舉動，陪她熬過痛苦。

寶媽與曾志偉婚後生了2個女兒，但或許是年少輕狂，曾志偉婚後仍愛玩，連新婚第一天都獨留新娘一人度過，最終不願受婚姻束縛的寶媽提了離婚，兩人關係反倒比當夫妻時更好，最近才第三次抗癌完畢的寶媽，作客《單身行不行》節目，坦言離婚後跟曾志偉的關係才是真正的家人，能好好聊天並且互相支持鼓勵。

寶媽在節目中首度聊自己3度罹癌的經歷與心聲，她2004年首度發現罹患甲狀腺癌，沒想到2016年又發現淋巴長了2顆腫瘤，所幸及早發現動刀摘除即可，之後雖謹慎追蹤，但沒想到去年底健檢，發現肺部有腫瘤，三度罹癌讓她內心逼近崩潰，沮喪不已。

但寶媽很快振作，還自己去開刀住院，阿寶把這件事告訴爸爸，待寶媽出了開刀房，曾志偉馬上打電話過來，憂心她一個人太辛苦，一直跟她說「千萬不要想嘔吐這件事」，就這樣跟她開著視訊聊了一整晚，轉移她的注意力，不斷為她打氣，暖心的舉動讓寶媽感動不已，感受到彼此的良好互動，「我願意對他好，也要他願意接受我」，至於是否再續前緣或另談戀愛，寶媽則沒意願，直言：「單身很好！」。

(中時新聞網)