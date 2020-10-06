香港女星翁虹臉蛋姣好、身材高挑，當年頂著亞洲小姐冠軍的光環出道，曾寬衣解帶演出三級片，是不少影迷心中的性感女神。不過，歲月彷彿是把殺豬刀，翁虹被發現肚子凸起，驚見水桶腰，網友感嘆昔日亞姐的身材走樣了！

翁虹近日出現在河南某商場進行商演，她身穿一襲粉芋色的低胸紗質連身裙，演唱粵語歌曲《萬水千山總是情》，臉上堆滿笑容，親切地向台下粉絲握手問好。

翁虹近日現身河南商演。（圖／微博）

不過，翁虹先前參加另一個活動時，身穿一件紅色貼身連身洋裝，明顯看出腰腹腫脹一圈，正面更能看出肚子凸起，儘管她的膚質光滑剔透，幾乎找不到皺紋的痕跡，仍被網友酸身材回不去，還有人留言：「只有自己看到肚子像懷孕了嗎？」不過，有網友替翁虹緩頰，「明星也是人，也會有小肚子」。

翁虹被指肚子凸出。（圖／微博）

網友認為翁虹的肚子像懷孕。（圖／微博）

翁虹出道31年，39歲二婚劉倫浩隨即生下女兒，直到現在容貌似乎沒受時光摧殘，成為「美魔女」的代名詞，她曾透露每天會運動兩個小時，不只能維持身材與健康，也是鍛鍊自律和自信的好方法；飲食方面，她全部以清淡為主，少油少鹽，不額外增加調味料，一年只有幾天會破戒吃垃圾食物，非常嚴格的控制自己的體態。

(中時新聞網)