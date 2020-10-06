台南市中心停車大不易，假日更經常一位難求，市府為紓解海安路地下停車場假日供給不足的問題，爭取中央前瞻計畫加上自籌款共約4.37億元，計畫在市民使用頻度最高的水萍塭公園興建地下停車場，6日由市長黃偉哲主持動土典禮。黃偉哲表示，該停車場將融入既有的公園，提供公園多樣性服務，並要求廠商能夠如期如質完工，施工期間對現有的公園居民活動、樹木景觀等，達到最低的影響。

台南市區的公共停車位有限，但為滿足商圈及觀光景點停車需求，市府積極向中央申請前瞻基礎建設停車場建設補助總工程經費約31.5億元，計畫興建7處大型停車場；其中，水萍塭地下停車場即是一處。

台南市長黃偉哲主持水萍塭公園地下停車場動土典禮。（洪榮志攝）

工務局表示，南區金華路、夏林路、永華路為舊城區人車密集的商業觀光活絡地段，鄰近停車的供需已有失衡情形，也導致周圍許多車輛違停，進而影響交通安全，市府配合行政院推動前瞻基礎建設計畫中「城鄉建設」的改善停車問題，爭取前瞻計畫經費加上地方自籌配合款共約4.37億元，將在該區域最大公園的水萍塭公園，利用立體化多用途概念開闢地下停車場，以解決鄰近停車需求的迫切性，並在尊重原有植栽儘量減少移植下，預計2022年2月完工啟用。

工務局說，新建地下停車場位於水萍塭公園臨夏林路西側，車輛出入口則在客家文化會館旁，完工後預計可提供362個汽車停車位與102個機車停車位，除可紓解鄰近停車嚴重不足的問題，也將藉此美化公園內部環境，塑造嶄新的公園意象。

地下停車場工程主體內容為開闢地下二層停車場，同時也考慮公園景觀與日照條件，在造型上留設適當開口、引導光線進入停車場內部，善用自然採光，還增加自然空氣的通風換氣，將創造有特色、明亮、嶄新的地下停車場空間。未來，工務局也將配合編列預算，擴充工程重新整理公園地面景觀，新設活動廣場、入口意象、休憩遮蔭、地下室出入口（含電梯）等建築設施。

(中時 )