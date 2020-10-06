私立大學校院校長會議今(11)日在台北醫學大學舉行。（李侑珊攝）

私立大學校院校長會議今(11)日在台北醫學大學舉行，私立大學校院協進會理事長、世新大學校長吳永乾重批，我國高教政策長期受政治力強行介入，公私立大學無法永續發展，另包含新南向政策執行高教輸出，變相成為國內企業引進廉價外籍勞力的外勞政策，並淪為經濟落後國家的援外政策，關於高教相關政策擬定與跨部會協調均失能，大學自治與私校自主已名存實亡。

吳永乾在專題報告時表示，公立大學招生員額僅8萬人，即便到了民國117年大學新生只剩16萬人，招生重責仍仰賴私立大學，我國5成以上高教招生需求都由私大供應，相關法制與政府補助卻沒有公平對待私校。

吳永乾指出，如今是政治算計主導高教政策，特別是在80年代，廣設大學政策導致高教供需失衡，愈來愈多大學招不到學生，「不能為了爭取選票或維護執政利益，搞到供過於求，招生名額多於實際求學人數的田地。」

吳永乾也提到新南向政策，原本是要推動高教輸出、增闢生源，卻發生以打工營生為主的工作5天、讀書1天、休假1天的「511教學弊端」，這項南向拓展招生的高教政策，變相成為政府協助經濟落後國家，培養技術人才的援外政策，以及方便國內企業引進廉價外籍勞力的外勞政策。

針對教育部，吳永乾則說是：「處處有框架、樣樣要過問」，教育部干預涉及大學自治的各個面向，大至校長遴選、教師任免、薪資待遇、生師比率、招生名額與管道、系所設立與裁撤、學雜費調整等事項，小至教師升等、學生實習、學分抵免等細節。

吳永乾也提到本次5分鐘反悔陸生回台一事，代表的是主管機關在政策擬定、跨部會協調均嚴重失能。

吳永乾進一步指出，最令人頭痛的是，教育部對於偶發性違失或爭議個案，如果有民意代表施壓或民粹抗爭，就失去依法行政、秉公處理的擔當，不惜屈從於外部壓力作成不當處置，或藉口法令不全，繞道提案修正法令，以拖待變，像是〈私立大專校院轉型及退場條例〉至今未果，就是顯例。

吳永乾另提到，高教資源不足，政府補助分配不均，辦學成本不斷提高，教育部卻長期凍漲學費，私立大學教學資源短缺情況日益嚴峻。

吳永乾對此提出四項建議：

1、重新建構一個超然獨立、具有跨部會協調功能的高等教育監理機制。

2、盡速擬定願景可期、方向明確、策略宏觀的高等教育政策。

3、落實大學法與私立學校法揭示的大學自治及私校自主性監理原則，大幅降低對大學的管制密度。

4、肯定私立大學存在的必要性及其社會貢獻，誠信協助經營困難 學校有秩序轉型或有尊嚴退場。

(旺報 )