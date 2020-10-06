有關觀光發展基金將見底，21年來首度舉債，肇因於胡亂補助案，交通部觀光局今日證實，考量觀光發展需有穩定且充裕之財源，將爭取國庫撥補及舉債方式籌措，並朝開源節流，以利觀光業務之進行，與促進本基金永續經營。

觀光發展基金是由機場服務費收入的50％挹注，不足部分由國庫撥補，2015年度始由負轉正，累積賸餘逐年穩定成長。由於今年受新冠病毒疫情衝擊，來台旅客與國人旅遊人次呈現雪崩式下滑，出境人數銳減，使得以機場服務費為主要財源的觀光發展基金面臨短收困境。

觀光局統計，2019年機場服務費收取67億元，今年機場服務費預估減收57至58億，預估全年驟減為9至10億元，明年預估減收36至54億元。

依據《發展觀光條例》38條「為加強機場服務及設施，發展觀光產業，得收取出境航空旅客之機場服務費，搭乘民用航空器出境旅客之機場服務費，每人新臺幣500元，由航空公司隨機票代收。」

機場公司收取之機場服務費一年總額約100多億元，其中50％分配予觀光發展基金，另50％分配予機場公司，並應全部用於機場專用區及機場專用區相關建設。

2015年間，時任觀光局長為謝謂君，因從機場服務費分配的比例變高，觀光發展基金收入跟著增加，現金從當年底的84.6億元，累積至2018年底達160.7億元。但3年來8次振興國旅補助，政府撥款不足的部分，全從基金裡挖，即使出境人數增加，但基金到去年底已降到113.5億元。

台南應用科技大學運動休閒與健康管理系助理教授高洺塗表示，2018年花蓮大地震發生後，因有飯店被震倒，觀光局開始補助花蓮飯店業者，結果看到成效，接著又因政黨輪替，兩岸局面變僵，演變成陸客不來，觀光局再度運用基金補助國旅，才有3年8次大撒幣的狀況，一次又一次餵毒，國旅就爬不起來了。

高洺塗說，基金本來是要用來做國外行銷推廣，但國外行銷做了什麼？從160億元花到年底剩下3億元，也太誇張了；基金屬於觀光局小金庫，之前想怎麼補就怎麼補，不用公開透明，現在錢用完了，政府站在維持觀光基本發展的立場，還是會透過預算來匡列經費，屆時就要有預算書告知政院錢要用在哪裡。

(中時 )