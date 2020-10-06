開放美豬進口成立院新會期焦點，而據傳國民黨會祭出一周一戰攻勢，《中時新聞網》將隨時提供最新動態追蹤報導。只要掌握政治、財經、兩岸三大頻道，絕對跟得上愛台灣的腳步。

《中時新聞網》就是已成立25年的《中時電子報》，但剛在今年9月更名為《中時新聞網》。改版後的政治頻道不只有韓國瑜新聞，更能深入解析國內政情發展、提供關鍵獨家，隨時以「直播」呈現第一手重大資訊。

另外「快評」單元，即時針貶政策或官員不當作為，強而有力監督政府；更以「頭條揭密」專欄，揭露國內外與兩岸重要或鮮為人知、具高度可讀性的祕辛。

財經頻道「財經一分鐘」每早帶讀者了解當天重要財經趨勢，股匯市理財資訊，並與財經專業刊物如《商業周刊》、《今周刊》、《財訊》、《先探》等雜誌合作，提供深入多元的內容；告訴你兩岸與全球高科技產業的競合關係。

關心台海情勢的讀者，必看《中時新聞網》兩岸頻道，兩岸是否有開戰危機？台灣年輕人是否敢上戰場殺敵？都有深入的新聞剖析。同時大陸國台辦的重大記者會，頻道也隨時「直播」奉送，讓讀者第一時間了解真相。

為感謝舊雨新知支持，《中時新聞網》特於臉書舉辦回饋活動，即日起至10月31日，只要在活動貼文留言處，上傳親筆寫下的「中時新聞網」5個字，就能獲得1杯CITY CAFÉ，還可參加三星4K電視抽獎。

(中時新聞網)