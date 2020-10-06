高雄市左營瑞豐夜市4日晚間傳出民眾到攤商鬧事，有人受傷。經查，這是曾姓婦人帶著女兒到攤商消費，女兒跌倒，曾姓婦人懷疑是攤商所為，之後，曾婦的丈夫詹男叫了3名友人到場理論翻桌。警方依法將詹男等4人送辦。

左營警方表示，29歲曾姓婦人於4日晚間到瑞豐夜市一家攤商消費，因為曾婦不滿攤商侯姓男子將女兒所坐的椅子拉開，導致女兒跌倒在地。曾婦將此事告訴丈夫33歲詹男，詹男叫了3名友人到場理論。

瑞豐夜市傳出消費糾紛，造成民眾受傷，警方將關係人帶到派出所訊問。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

在詹男與攤商侯男理論期間，友人21歲董姓男子拿著攤商的椅子對侯男揮舞，造成侯男頭部及右手輕微擦傷。侯男事後自行至醫院就醫。警方將詹男等4名犯嫌依刑法第150條聚眾施強暴脅迫罪等送辦。

攤商侯男供稱，他們都是客人，不會拉開椅子，造成孩童跌倒。侯男對詹男等4人提出傷害告訴。

警方重申，對暴力行為絕不容忍，絕對嚴正執法，並展現維護公權力及社會秩序的決心，呼籲民眾勿以身試法。

(中時 )