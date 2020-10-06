氣炸雞塊「冒白膿」可以吃？他曝超專業真相，網全看呆。（圖／翻攝自好市多商品經驗老實說）

許多人愛吃炸物又怕胖，紛紛添購氣炸鍋回家，但有網友分享，買雞塊回家氣炸，成品的表皮上竞流出「白膿」，讓他上網求助。貼文也引發熱議，內行網友表示，雞塊的肌肉纖維受熱後收縮，清蛋白被往外擠，才會出現表面冒出白色乳狀物，專業作答也讓眾人直呼「長知識了！」

網友在臉書社團「好市多商品經驗老實說」上分享，購入雞塊後，使用氣炸鍋烹調，沒想到成品出爐後，其中竞有幾塊的表面流出「白白的乳狀物」，乍看超像是白膿，讓原PO嚇的趕緊發文求助，究竟是雞塊壞了，還是自己的烹調方式出問題。

照片曝光後，許多網友開玩笑回應，「應該是公的」、「口吐白沫的雞塊」、「可能買到爆漿起司的」、「雞塊長膿了」、「這是雞塊發炎流膿，要儘速就醫」、「恭喜你！抽到稀有的起司雞塊！」、「因為雞塊要被妳吃了，所以在流血流淚啊」。

對此內行網友指出，「這是一種可溶性蛋白質，當雞塊裡面的肌肉纖維受熱時，它們就收縮，把濕潤的清蛋白往外擠，從而到達了雞塊的表面。」引發網友狂讚，超專業解答，根本是雞塊系畢業的，長知識了！

另也有網友建議，「不要退冰再料理，氣炸鍋要預熱，就比較不會有這個現象發生」、「先150度8分鐘，再200度4分鐘，這樣裡面肯定熟透外面比較脆」、「免驚啦！再加熱一下就沒事了」。

(中時新聞網)