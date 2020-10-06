小鬼黃鴻升上個月16日因主動脈剝離驟逝，家人日前決定舉辦義賣活動，藉此把他生前的愛與正能量延續下去，當日吸引上千位粉絲到場，上百件商品全被一掃而空，工作室也將義賣所得全數將捐給台北榮總多囊腎研究團隊。

小鬼經營的品牌AES工作室主辦義賣活動，雖然一度因為有不少黃牛代排，引發粉絲不滿怒斥主辦方未妥善規劃，但最後依舊順利落幕，而昨(5日)天工作室公布義賣所得，並將收據全數公開，共募得82萬6200元，並按原定規劃全數捐給台北榮總多囊腎研究團隊，對此小鬼妹妹也公開感謝粉絲：「希望我們做的這一切，會讓哥哥覺得驕傲，謝謝大家」。

小鬼妹妹公開義賣會所得收據。（圖／小鬼妹妹IG）

而經紀人Dino透露，花了將近1周才將小鬼的身後物整理出來，黃爸爸和周遭朋友都先留下與小鬼間有所意義的物品，至於黃爸爸過去送給小鬼的勞力士手表，則轉給黃妹妹繼承。

小鬼「地球上最浪漫的演唱會」預計於今（6日）晚7點舉行，將由吳宗憲、KID擔任主持人，而滾石唱片將在下午3時依照工作人員整隊順序，依序發放號碼牌，預計6點開放觀眾入場。

(中時新聞網)