國民黨文傳會上午由主委王育敏 (中)、副主委鄭照新 (左)及黃子哲開「拒修法，不顧學童健康；DPP守護食安攏係假！」記者會。（黃福其攝）

國民黨立委昨在立院教育及文化委員會提出兩項有關萊豬源頭管理、禁入校園的修法臨時提案，遭民進黨立委否決。國民黨今開「拒修法，不顧學童健康；DPP守護食安攏係假！」記者會，點名9位反對的綠委昧著良心護航、對不起選民，呼籲選民1人1信或電話向9綠委抗議。

文傳會副主委鄭照新點名民進黨立院黨團幹事長鄭運鵬昨在教文委員會督陣，以及投反對票的綠委范雲、吳思瑤、賴品妤、張廖萬堅、黃國書、林宜瑾、陳秀寶、伍麗華，指他們無法保護選民，呼籲選民唾棄他們。文傳會副主委黃子哲以「自我閹割、自甘墮落、自掘墳墓」 12字形容反對的綠委，嗆聲「國民黨會繼續提案，你們就繼續擋」。

鄭照新在記者會點名民進黨立委。（黃福其攝）

國民黨公布8位舉反對票的綠委。（黃福其攝）

文傳會主委王育敏說，政府明年1月1日起開放含瘦肉精豬肉進口，國民黨立委林奕華、李德維、萬美玲、鄭正鈐等人昨天在立院教文委員會提出兩項提案：

第一、要求衛福部及農委會除輸入肉品強制標示來源地 (國)外，並且應比照過去管理源頭之流程，赴原產地查驗合格、及邊境逐批逐箱查驗，均符合我國法規及標準後，始得進口，以確保國人健康。

國民黨公布藍委臨時提案之一。（黃福其攝）

國民黨公布藍委臨時提案之二。（黃福其攝）

第二、要求教育部、衛生福利部應確保學童和嬰幼兒之食安及健康，各級學校、幼兒園、課後照顧中心、托嬰中心之膳食禁用含瘦肉精美豬及加工品，要求瘦肉精「零檢出」，並訂出相關管理規範及罰則；其次，教育部、衛生福利部應於二周內提出學校衛生法、幼兒教育及照顧法、兒童及少年福利與權益保障法相關修正草案並送立法院審議。

王育敏說，兩項提案都可提供明確法源依據，讓行政部門能有效管控含瘦肉精豬肉進口情形，避免幼童誤食，但遭綠委否決，令人質疑民進黨根本說一套、做一套，守護國人健康的承諾攏係假，連源頭管理、修法避免學童吃到瘦肉精食品都杯葛，坐實犧牲國人健康換取政治利益的質疑。

她表示，瘦肉精對孩童有很大負面影響，美國福斯新聞2015年的「9 種兒童須避免食用的化學物質」報導中，美國瘦肉精即是其一，因可能增加兒童對氣喘藥物的抗藥性，兒裡應避免食用。台灣知名毒物專家林杰樑生前曾表示若吃太多瘦肉精，會影響肝、腎，尤其13歲以下的小朋友、孕婦，還有心血管疾病、肝腎疾病患者最好不要吃到。

「連馮世寬都不敢吃，政府怎忍心拿來餵食孩童？綠委為何不摸著良心，透過立法來保障孩童吃的全安？」王育敏強調，教育部今年8月 28日發函要求「各級學校供應膳食，一律採用國內在地豬肉、牛肉之生鮮食材」，但只是行政命令，沒訂定罰則，令人擔憂含瘦肉精美豬或內臟輸入後將「洗產地」改標示成台灣，並流入食品加工廠及團膳供應商混充學校膳食中的加工食品，無法全面防堵瘦肉精美豬入侵校園及學習場所。國民黨立委的提案能讓行政部門有充分法源依據，可有效防止瘦肉精混入校園團膳，卻遭民進黨否決。

對於遭點名的綠委表示並非反對，而是對提案文字有意見，應修正後再提。王育敏說，若文字有意見，為何不提修正版或現場修正，綠委說法完全是推託之詞，對捍衛學童食安玩兩面手法，說一套做一套。

(中時 )